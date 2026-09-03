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Шуфутинский назвал свой хит "Третье сентября" счастливым моментом жизни

Шуфутинский назвал свой хит "Третье сентября" счастливым моментом жизни

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Народный артист России Михаил Шуфутинский назвал свой легендарный хит "Третье сентября" счастливым моментом жизни и признался, что не хотел бы, чтобы зрители о нем забыли.

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