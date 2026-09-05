Путин распорядился на три дня прекратить удары по Киеву

Президент России Владимир Путин поручил в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Ограничение действует с полуночи 5 сентября и связано с подготовкой к приезду в украинскую столицу американской делегации, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.