Путин распорядился на три дня прекратить удары по Киеву

Президент России Владимир Путин поручил в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Ограничение действует с полуночи 5 сентября и связано с подготовкой к приезду в украинскую столицу американской делегации, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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КАкая глупость!!! В зад готовы залезть к этим пиндосам, лишь бы по головке погладили... А парни за это на фронте свои головы складывают. Бить хохлов (и не только их) надо до полной и безоговорочной капитуляции, как в 1945 году!!! И пусть на месте их стран будет даже и радиоактивная зона безопасности.
Ну и дураки же мы все во главе сами знаете с кем!