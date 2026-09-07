Психиатр Кукин: алкоголь уничтожает нейроны мозга и омертвляет клетки желез

С точки зрения вреда для здоровья алкоголь возглавляет рейтинг опасных продуктов. Даже небольших его доз достаточно для серьезного урона организму, так как он уничтожает нейроны мозга и разрушает эритроциты, предупредил в беседе с VSE42.
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