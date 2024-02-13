Политолог Пшеничников: русофобия в Финляндии является результатом политики США

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление нового президента Финляндии Александра Стубба о том, что у Хельсинки не будет отношений с Москвой, пока не закончится специальная военная операция на Украине.
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