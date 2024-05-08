Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы правы! То что если будет ядерный удар на территории Украины или даже в Донбассе, ничего не изменит. Если бить ЯО, то надо бить по поставщикам живой силы и техники. При этом не надо бояться того, что эти страны ответят. Их заранее предупредить, что если они продолжат свое черное дело, то вообще будут превращены в "стекло". Причем удары нанести не по городам, где мирное население, а по скоплениям "элит", которые и ведут войну против российского народа и чтобы эти "элиты" не успели спрятаться по своим бункерам. То есть удары должны быть неожиданными.Кроме того, должны быть обезврежены склады хранения ЯО в странах, где находятся ядерные погреба. Это Бельгия, Нидерланды,Германия, Турция. Не в коем случае не применять ЯО против стран, где нет такого оружия.