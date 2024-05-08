Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Предстоящую инаугурацию президента РФ решили в этот раз отметить по-особому. Объявив о проведении учений и манёвров, основной целью которых станет отработка применения тактического ядерного оружия (ТЯО).

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Вы правы! То что если будет ядерный удар на территории Украины или даже в Донбассе, ничего не изменит. Если бить ЯО, то надо бить по поставщикам живой силы и техники. При этом не надо бояться того, что эти страны ответят. Их заранее предупредить, что если они продолжат свое черное дело, то вообще будут превращены в &quot;стекло&quot;. Причем удары нанести не по городам, где мирное население, а по скоплениям &quot;элит&quot;, которые и ведут войну против российского народа и чтобы эти &quot;элиты&quot; не успели спрятаться по своим бункерам. То есть удары должны быть неожиданными.Кроме того, должны быть обезврежены склады хранения ЯО в странах, где находятся ядерные погреба. Это Бельгия, Нидерланды,Германия, Турция. Не в коем случае не применять ЯО против стран, где нет такого оружия.
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4 час.
В
Воробей
Элиты не имеют тенденции скапливаться. Они живут в поместьях, широко.
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2 час.
В
Василий
Неужели у гаранта такие тупые советники, предлагающие лупить ТЯО практически по своей территории, неужели гарант не понимает тупизны ситуации? Бить надо по той стране, чьи представители воюют против нас.
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2 час.

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