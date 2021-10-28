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Акварели художницы Базановой Елены. Часть 1. Натюрморты с овощами и грибами.

Акварели художницы Базановой Елены. Часть 1. Натюрморты с овощами и грибами.

Натюрморт для Николая Ивановича Натюрморт с чили перцем Натюрморт с тыквой Букет с тыквенными цветами Натюрморт с тыквами и айвой Натюрморт с капустой Натюрморт с луком Натюрморт с маленькими тыквами Натюрморт с тыквой Горох Горох Горох Натюрморт с тыквами Натюрморт с кукурузой Натюрморт с чесноком и луком Натюрморт с чесноком Натюрморт с бутылками Натюрморт с серой тыквой Натюрморт с луком Подсолнухи Подсолнухи Подсолнухи Натюрморт с подсолнухами Подсолнухи Грибная рапсодия Грибная фантазия Грибы Натюрморт с грибами Натюрморт с грибами Пряности Неизвестный рецепт Сырная тема Натюрморт с пивом Елена Базанова – художник с мировым именем, работающий в технике акварели.

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Александр Клюянов
Кон-гениально! И капают слёзы с небес. Плачут мастера средневековых натюрмортов.

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