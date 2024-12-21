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Закон, порядок, государство

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Расчет зенитной установки ЗУ-23 группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ

Расчет зенитной установки ЗУ-23 группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ

Расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики «Фурия» и «Лелека-100», организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

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