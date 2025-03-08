Руководство Украины имеет личную выгоду от всего происходящего Требования США о проведении мирных переговоров по ситуации на Украине и новых президентских выборов в стране могут обернуться для Владимира Зеленского «молниеносным концом карьеры».
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