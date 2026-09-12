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Мировое обозрение

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Учёные пересчитали температуру плавления алмаза: ошибка превысила 700 °C

Учёные пересчитали температуру плавления алмаза: ошибка превысила 700 °C

Температура плавления алмаза при сверхвысоких давлениях оказалась существенно ниже, чем считалось последние двадцать лет.

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