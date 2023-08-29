КИЕВ С ПОМОЩЬЮ США И БРИТАНИИ СПУСТИЛ НА ВОДУ ПЕРВЫЙ УДАРНЫЙ ПОДВОДНЫЙ РОБОТ, БОРОТЬСЯ С КОТОРЫМ НАМ ПОЧТИ НЕЧЕМ Когда-нибудь этот феномен нынешнего вооруженного противостояния России с Украиной станут под лупами изучать во всех военных академиях мира.
Украинская «Маричка» попытается обрушить Крымский мост ударом из глубин Черного моря
Комментарии
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Михаил Кравец
Пока не жахнем для острастки по англосаксам с америкосами так и будет, а мы будем ахать и проявлять озабоченность.... То ли не хотим то ли боимся...
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14 час.
Виктор Луговой
Точна-точна. Ответ на вопрос "чем отвечать на "машку"?" - посидон иванычами по Бриташке.
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9 час.
Борис Виленский
Сталин поступал радикально - загонял учёных в шарашки и заставлял их думать интенсивно. И ведь были результаты. Главное не перестараться.
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8 час.
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