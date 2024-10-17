Рыбин о Малкине: «Он не в тени Овечкина, просто другого склада характера. Евгений не пиарится, ведет скромную жизнь, закрытую от журналистов»

«Молодец! От всей души хочу поздравить Евгения. 500 голов – это величайшее достижение. Хочется ему пожелать не останавливаться и семимильными шагами двигаться к цифре 600 и дальше прописывать себя в историю и российского хоккея, и НХЛ.