Короткие заправки по 5-10 литров очень вредны для автомобиля и вот почему

Заскочить по пути на заправку и залить литров пять-десять вместо полного бака – привычка, знакомая многим.
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