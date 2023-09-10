«Мы знаем русских» — польский генерал признал за Россией преимущество в военной силе
Начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак. Иллюстрация: tvp.info
Начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак признал, что «украинский контрнаступ» упёрся в «стандарты русской армии», которые «кардинально отличается от западной модели».
Комментарии
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Да пора понять, хрен вам всем а не русские земли. Из века, до века пытаетесь нас сломить, да вот хренушки вам, здесь Русь великая и Русью пахнет.
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