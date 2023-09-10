Театр абсурда

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«Мы знаем русских» — польский генерал признал за Россией преимущество в военной силе

«Мы знаем русских» — польский генерал признал за Россией преимущество в военной силе

Начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак. Иллюстрация: tvp.info Начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак признал, что «украинский контрнаступ» упёрся в «стандарты русской армии», которые «кардинально отличается от западной модели».

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Комментарии
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роза саитова
Да пора понять, хрен вам всем а не русские земли. Из века, до века пытаетесь нас сломить, да вот хренушки вам, здесь Русь великая и Русью пахнет.
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16 час.

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