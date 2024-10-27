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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варламов пропустил 5 шайб за матч во 2-й раз в сезоне, отразив 22 из 27 бросков «Флориды». У него 3 поражения в 4 играх

Вратарь «Айлендерс» отразил 22 из 27 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6). Последнюю шайбу «Пантерс» забросили в пустые ворота.

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