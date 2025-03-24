В Орловской области беременные школьницы получат единовременную выплату

В Орловской области беременным школьницам выплатят сто тысяч рублей Беременным школьницам Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, говорится в указе губернатора региона Андрея Клычкова, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.