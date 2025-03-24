Планета Пульс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Планета Пульс

1 подписчик

В Орловской области беременные школьницы получат единовременную выплату

В Орловской области беременным школьницам выплатят сто тысяч рублей Беременным школьницам Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, говорится в указе губернатора региона Андрея Клычкова, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх