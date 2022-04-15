Нарышкин провел параллель между выступающими против спецоперации россиянами и Мазепой

Global Look Press/Kremlin Pool Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин дал оценку согражданам, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на территории Украины.
Global Look Press/Kremlin Pool Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин дал оценку согражданам, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на территории Украины.
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