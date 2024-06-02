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Более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов

Более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов

«Сливочные» в субботу победили дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале турнира в Лондоне. Сегодня «Реал» вернулся в Мадрид и проводит чемпионский парад по случаю завоевания 15-го кубка.

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