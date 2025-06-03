Кошкович: Зеленский хотел спровоцировать РФ на ядерный ответ, атаковав аэродромы

АНГЕЛ АНГЕЛ

Почему в России будут искать оправдания, пиариться, травить бла бла бла да еще и с лозунгами, а как на этом пиарятся СМИ, политологи, чиновники и прочаи дармоеды. А все гораздо проще, воровство, коррупция, некомпетентность и непрофессионализм, "эффективные" офицеры разных званий, рангов, должностей, как и такие же политики, чиновники со своими семейными кланами не выполняющие своих прямых обязанностей, а паразитирующие на народные бюджетные деньги, имеющие льготы, привилегии и как же без коррумпированной составляющей... Результат теракты, неконтролируемые орды пришлых со всеми вытекающими последствиями...