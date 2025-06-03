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Кошкович: Зеленский хотел спровоцировать РФ на ядерный ответ, атаковав аэродромы

Лидер киевского режима Владимир Зеленский планировал спровоцировать Кремль на ответное использование ядерного оружия, начав атаки на российские аэродромы.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Почему в России будут искать оправдания, пиариться, травить бла бла бла да еще и с лозунгами, а как на этом пиарятся СМИ, политологи, чиновники и прочаи дармоеды. А все гораздо проще, воровство, коррупция, некомпетентность и непрофессионализм, &quot;эффективные&quot; офицеры разных званий, рангов, должностей, как и такие же политики, чиновники со своими семейными кланами не выполняющие своих прямых обязанностей, а паразитирующие на народные бюджетные деньги, имеющие льготы, привилегии и как же без коррумпированной составляющей... Результат теракты, неконтролируемые орды пришлых со всеми вытекающими последствиями...
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А это  измена, предательство интересов России и ее народа, так же как и саботаж, диверсии и т.д.
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1 д.
Александр Конкин
Какой бред! Наше руководство столько не выпьет, чтобы на ядерную кнопку давить...
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20 час.
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