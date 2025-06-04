Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Мужчина из Прокопьевска получил 4,5 года за жестокое обращение с сожительницей

Мужчина из Прокопьевска получил 4,5 года за жестокое обращение с сожительницей

Житель Прокопьевска приговорён к 4,5 годам колонии за жестокое обращение с сожительницей. Обвиняемый причинял ей физические и психические страдания, используя плоскогубцы и раскалённую ложку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх