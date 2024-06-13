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  • ninikooo Митусова
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  • Алексей Сафронов
    Хоть что-то хорошее из пиндостана радует слух😄В США арестованы ...

В США арестованы 6 граждан России, но есть нюанс

В США арестованы 6 граждан России, но есть нюанс

В США арестованы 6 граждан России по подозрению в подготовке теракта. Но, как обычно есть нюанс, который высвечивает ситуацию с совершенно  иной стороны.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Хоть что-то хорошее из пиндостана радует слух😄
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17 мин.
Александр Николаевич
- Перепутал... -в Колмыкию...!🤫😧☺️😚🥲.
Ответить
10 мин.
ninikooo Митусова
Как всегда-  гром не грянет, мужик не перекрестится … сколько лет назад это нужно было сделать?! Наплодили врагов собственными руками…
Ответить
5 мин.

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