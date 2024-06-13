В США арестованы 6 граждан России по подозрению в подготовке теракта. Но, как обычно есть нюанс, который высвечивает ситуацию с совершенно иной стороны.
В США арестованы 6 граждан России, но есть нюанс
Комментарии
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Алексей Сафронов
Хоть что-то хорошее из пиндостана радует слух😄
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17 мин.
Александр Николаевич
- Перепутал... -в Колмыкию...!🤫😧☺️😚🥲.
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10 мин.
ninikooo Митусова
Как всегда- гром не грянет, мужик не перекрестится … сколько лет назад это нужно было сделать?! Наплодили врагов собственными руками…
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5 мин.
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