HAARP: кому и чем грозит американское «тектоническое оружие»

Издание «КП» сообщает о ионосферном комплексе HAARP, расположенном на базе армии США на Аляске. Это устройство может генерировать радиоволны, которые теоретически способны вызывать землетрясения и другие природные катастрофы, что позволяет считать его одним из самых опасных видов оружия в мире.
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