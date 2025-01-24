HAARP: кому и чем грозит американское «тектоническое оружие»

Издание «КП» сообщает о ионосферном комплексе HAARP, расположенном на базе армии США на Аляске. Это устройство может генерировать радиоволны, которые теоретически способны вызывать землетрясения и другие природные катастрофы, что позволяет считать его одним из самых опасных видов оружия в мире.