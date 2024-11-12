Политика как он...
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Политика как она есть

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Жить на деньги от сдачи квартиры в РФ и поливать её помоями больше не получится, заявил Хинштейн

Жить на деньги от сдачи квартиры в РФ и поливать её помоями больше не получится, заявил Хинштейн

  Большие сюрпризы ждут иноагентов, когда в России заработают новые законы! Им же так нравится жить где-то далеко, а ещё лучше – в странах, которые официально поставили себе целью уничтожить нашу страну, а вот зарабатывать на эту сладкую жизнь – у нас, здесь! Уже много лет им люди предлагали, что если уж вам так не нравится у себя дома, то езжайте в любимую заграницу, и там станет ясно, чего вы стоите не самом деле! Но штука в том, что в глубине души все наши иноагенты и так прекрасно знают, чего они стоят на самом деле! Никаких сюрпризов там нет, они в курсе, что без доходов из России в своём любимом Западе они не протянут.

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Комментарии
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Николай Денисов
Важно еще то , что деньги с рублевого счета можно снять только в стране где он открыт! То есть эти засранцы будут обязаны приехать в страну! А тут  тех кто гадил на страну встретят и под белы рученьки проводят в места не столь отдаленные!
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14 час.
Silver Kont
Ага, пидора галкина отправить в сизо к таким же пидорам....
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13 час.
Анатолий Рябенко
ДОЖИЛИСЬ. Россия для любого желающего дойная корова. Правительство тоже не российское а сброд иностранщины  с евреями.
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13 час.

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