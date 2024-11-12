Жить на деньги от сдачи квартиры в РФ и поливать её помоями больше не получится, заявил Хинштейн

Большие сюрпризы ждут иноагентов, когда в России заработают новые законы! Им же так нравится жить где-то далеко, а ещё лучше – в странах, которые официально поставили себе целью уничтожить нашу страну, а вот зарабатывать на эту сладкую жизнь – у нас, здесь! Уже много лет им люди предлагали, что если уж вам так не нравится у себя дома, то езжайте в любимую заграницу, и там станет ясно, чего вы стоите не самом деле! Но штука в том, что в глубине души все наши иноагенты и так прекрасно знают, чего они стоят на самом деле! Никаких сюрпризов там нет, они в курсе, что без доходов из России в своём любимом Западе они не протянут.