Эксперт высоко оценил перспективы московского средства от рака

Эффективность нового российского средства для лечения онкологических заболеваний может достигать 90–100%, заявил заведующий отделением — врач по рентгенэндоваскулярной диагностике НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
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