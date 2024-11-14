Один из главных клиентов «Газпрома» в ЕС взыщет с него 230 миллионов евро

После победы в рамках арбитражного разбирательства по делу о прекращении поставок газа осенью 2022 года австрийская нефтегазовая компания OMV собирается взыскать с «Газпром экспорта» 230 миллионов евро плюс проценты и судебные издержки.
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