Боязнь собственной старости провоцирует у молодых людей неприязнь к пожилым. Специалисты из Университета Мехмета Акифа Эрсоя в Турции выяснили причину возрастной дискриминации, опросив 430 человек в возрасте от 20 до 40 лет.