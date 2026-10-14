Боязнь собственной старости провоцирует у молодых людей неприязнь к пожилым. Специалисты из Университета Мехмета Акифа Эрсоя в Турции выяснили причину возрастной дискриминации, опросив 430 человек в возрасте от 20 до 40 лет.
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