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Царьград

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"На словах все — миллионеры, а на деле всем миром собирают артисту на похороны". Новая квартира Долиной — правда или ложь?

"На словах все — миллионеры, а на деле всем миром собирают артисту на похороны". Новая квартира Долиной — правда или ложь?

Лариса Долина заявила, что квартирный вопрос её больше не беспокоит — певица перевернула печальную страницу жизни, связанную с недвижимостью в Хамовниках, и обрела новое жильё, которое ей подарили друзья.

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