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Ткачак о 5,06 пропущенных шайбах Бобровского в трех матчах с «Эдмонтоном»: «Это не его вина. Нужно лучше начинать, мы уступаем в счете и раскрываемся»

«Флорида» проиграла три матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». Сейчас счет в серии 3-3.

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