Яндекс.Карты/Дмитрий Молотков (Мемориал славы Реутовцам, погибшим за отечество) Суд арестовал жителя Реутова, который обвиняется в осквернении мемориала, посвященного погибшим защитникам Отечества.
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Как-то вечером иду...гляжу у нашего Вечного огня сидит компания мигрантов, развалились на постаменте Огня, шутят, смеются. ведут себя развязно.... Я подошла к ним и сказала: "Ребята, у нас не принято ТАК себя вести у Вечного огня. ВОТ СМОТРИТЕ (повела пальцем по периметру площадки), везде установлены камеры наблюдения. И такие видеокамеры стоят по всему городу. ПО НИМ ВАС ВЫЧИСЛЯТ, найдут, где вы живете и оштрафуют, минимум, на 50 тысяч рублей".... Повернулась и отошла от них. .....МИГРАНТОВ МОМЕНТОМ, КАК ВЕТРОМ СДУЛО!!