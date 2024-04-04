В Ивановской области из-за паводка развели уникальный мост в Южском районе

Местные власти организовали временную лодочную переправу.Власти Южского района приняли решение га время весеннего половодья развести наплавной понтонный мост через Тезу у деревни Емельяново Хотимльского сельского поселения.
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