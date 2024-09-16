Китай будет противодействовать нарушениям своих прав и интересов в Южно-Китайском море -- Минобороны КНР

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Китай примет мощные и эффективные меры для решительного противодействия любым действиям, разжигающим беспорядки в Южно-Китайском море и посягающим на территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая.
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