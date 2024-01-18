Многочисленные способы мошенничества при продаже вещей через Интернет

Как только вы размещаете в Интернете свой электронный адрес или номер телефона, вы становитесь мишенью для мошенниковУдобство Интернета позволило нам связаться сетями, в которые иначе мы никогда бы не попали, но это также означает, что мы подвергаем себя опасности со стороны тех, кто имеет дурные намерения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)