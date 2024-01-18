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Многочисленные способы мошенничества при продаже вещей через Интернет

Многочисленные способы мошенничества при продаже вещей через Интернет

Как только вы размещаете в Интернете свой электронный адрес или номер телефона, вы становитесь мишенью для мошенниковУдобство Интернета позволило нам связаться сетями, в которые иначе мы никогда бы не попали, но это также означает, что мы подвергаем себя опасности со стороны тех, кто имеет дурные намерения.

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