24 октября во Владимире откроется карманная выставка бронзовых скульптур-пасторалей

Экспозицию можно будет посмотреть в холле Музейного центра «Палаты» до 25 ноября.Во вторник, 24 октября, во Владимире в холле Музейного цента «Палаты» начнёт работу карманная выставка бронзовых пасторалей.
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