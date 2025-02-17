Британское издание The Telegraph публикует колонку премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера, в которой он выражает готовность своего правительства ко ввоу войск на Украину в качестве «гарантий безопасности Украины» после подписания мирного соглашения с РФ.
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