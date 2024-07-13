Крупнейший оператор США AT&T рассказал о масштабном взломе и краже данных

Американская телекоммуникационная компания AT&T подтвердила факт взлома своей облачной платформы, в результате чего хакеры получили доступ к номерам телефонов и данным учета звонков и SMS-сообщений практически всех абонентов.
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