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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска из Краснодарского края задержали подозреваемого в мошенничестве

В Анапе сотрудники уголовного розыска уличили приезжего в мошенничестве. Оперативники выяснили, что 31-летний житель Московской области, находясь на отдыхе в городе-курорте, обратился к своему знакомому с просьбой помочь вывести с электронного счета денежные средства, полученные в результате торговли криптовалютой и брокерской деятельности.

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