Сотрудники уголовного розыска из Краснодарского края задержали подозреваемого в мошенничестве

В Анапе сотрудники уголовного розыска уличили приезжего в мошенничестве. Оперативники выяснили, что 31-летний житель Московской области, находясь на отдыхе в городе-курорте, обратился к своему знакомому с просьбой помочь вывести с электронного счета денежные средства, полученные в результате торговли криптовалютой и брокерской деятельности.