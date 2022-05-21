На Украине с начала спецоперации уничтожено более 400 установок РСЗО

Российские ВС за два месяца спецоперации по демилитаризации Украины уничтожили более 400 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 21 мая на брифинге.
Российские ВС за два месяца спецоперации по демилитаризации Украины уничтожили более 400 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 21 мая на брифинге.
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