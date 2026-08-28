Мирошник: ВСУ атакуют грузовики с товарами для населения на трассе "Новороссия"

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Украинские военные на трассе Р-280 "Новороссия" продолжают атаковать беспилотниками гражданские грузовики, в том числе с товарами первой необходимости для населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым