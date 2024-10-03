Некоторые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»*

Некоторые фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», этапированные в Москву, обвиняются в участии в террористической группировке «Вилаят Хорасан»* — афганском крыле «Исламского государства»*.
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