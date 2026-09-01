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Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын Белем көне белән котлады

Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын Белем көне белән котлады

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов Белем көне уңаеннан Татарстан халкына мөрәҗәгать итте.

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