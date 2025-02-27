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Мода и Шоу-бизнес

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Актер Анатолий Белый не смог отменить статуса иноагента в кассационном суде

Актер Анатолий Белый не смог отменить статуса иноагента в кассационном суде

Актер Анатолий Белый (Вайсман) не смог отменить статус иноагента в кассационном суде. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу, в которой он просил снять этот статус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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