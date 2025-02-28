Додон: в Молдавии могут пройти досрочные президентские выборы

ТАСС/Евгений Мессман Парламентские выборы в Молдавии могут пройти в июле 2025 года, а вслед за ними могут быть назначены досрочные президентские выборы, заявил бывший президент страны и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.