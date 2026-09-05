Дептранс Москвы сообщил о ДТП и затруднении на 59-м км МКАД

На 59-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП, в результате чего пробка растянулась на 2,8 км. Оперативные службы работают на месте, уточняя обстоятельства и возможных пострадавших, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
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