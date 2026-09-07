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Раненый медведь напал на устроившего на него засаду охотника в Иркутской области

В лесу города Братска Иркутской области произошел инцидент с участием медведя и охотника. Раненый медведь напал на мужчину, который несколько дней устраивал на него засаду.

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