Блогер Камикадзе Ди* заочно арестован за фейки об армии

Ранее блогера объявили в федеральный розыск.Pr Scr youtube.com/@KamikadzeDiNews--> Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова, более известного как Камикадзе Ди (иноагент), за распространение ложных сообщений о российской армии.
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