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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс получил технический за споры с судьей в предсезонном матче

Во второй четверти встречи лидер «Лейкерс» был наказан за споры с судьей. Калифорнийцы победили со счетом 107:102, в активе Джеймса 11 очков, 6 подборов и 3 передачи.

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