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Царьград

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Скончался боец MMA Рахимзода, жестоко убивший женщину и её дочь в Новосибирске

Скончался боец MMA Рахимзода, жестоко убивший женщину и её дочь в Новосибирске

Осенью 2025 году суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы, но спустя год он умер. Причины смерти не называются.

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