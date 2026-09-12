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Умные часы врут о сожжённых калориях: ошибка достигает 25%

Четыре популярные модели умных часов сравнили с лабораторным прибором: все они приписывали владельцам лишние калории, а у людей с высоким процентом жира ошибка росла ещё сильнее.

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