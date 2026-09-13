ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов под Сталинградом

Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило документы, свидетельствующие о злодеяниях немецких фашистов в отношении советских военнопленных во время Великой Отечественной войны на территории региона.
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