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Продукты, которые повышают уровень коллагена в коже

Продукты, которые повышают уровень коллагена в коже

Коллаген – это каркас нашей кожи. То, что делает лицо упругим и сияющим. И когда с возрастом или под воздействием ультрафиолета, жестких диет и стресса уровень коллагена в организме снижается, кожа становится дряблой, сухой, появляются морщины.

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