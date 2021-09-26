Продукты, которые повышают уровень коллагена в коже

Коллаген – это каркас нашей кожи. То, что делает лицо упругим и сияющим. И когда с возрастом или под воздействием ультрафиолета, жестких диет и стресса уровень коллагена в организме снижается, кожа становится дряблой, сухой, появляются морщины.