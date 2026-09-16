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Anker переизобрела походную зарядку: 150 Вт и питание для шести устройств одновременно

Anker переизобрела походную зарядку: 150 Вт и питание для шести устройств одновременно

Вилка — складная, есть системы защиты и автоматического перераспределения энергии Anker представила Travel Charging Station — компактную зарядную станцию, которая позволяет одновременно питать до шести устройств.

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