Anker переизобрела походную зарядку: 150 Вт и питание для шести устройств одновременно

Вилка — складная, есть системы защиты и автоматического перераспределения энергии Anker представила Travel Charging Station — компактную зарядную станцию, которая позволяет одновременно питать до шести устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым